Сделка с TikTok под вопросом после комментариев Трампа и правительства КНР

Сделка по приобретению американской Oracle Corp. (SPB: ORCL) популярного сервиса обмена короткими видео TikTok была поставлена под сомнение после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что еще может отозвать свое одобрение, а китайское правительство сигнализировало о своем нежелании в государственных СМИ, пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что министр финансов Стивен Мнучин по-прежнему убежден в том, что Трамп подпишет соглашение, однако, по словам четырех источников агентства, знакомых с этим вопросом, сотрудники службы национальной безопасности США продолжают высказывать озабоченность тем, что данные более 100 млн американских пользователей останутся в руках китайской компании.

Американские чиновники готовятся к тому, что Трамп может отклонить сделку, если станет очевидным, что она не отвечает критериям, которые публично изложил сам президент, говорят собеседники Bloomberg. В частности, соглашение с Oracle предусматривает, что американский бизнес TikTok останется под контролем нынешнего владельца сервиса, китайской ByteDance Ltd., по крайней мере до IPO новой компании, которая будет создана в рамках сделки.

Трамп заявил в понедельник в эфире телеканала Fox News, что не одобрит сделку Oracle с TikTok, если ByteDance сохранит за собой контроль над новой компанией, TikTok Global, которая будет отвечать за услуги сервиса в США

Как сообщалось, 6 августа текущего года Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку TikTok в США через 45 дней, если американские операции сервиса не будут проданы американской компании. Таким образом, он дал ByteDance время до 20 сентября на заключение сделки. Позднее, 14 августа, Трамп подписал новый указ, которым ограничил срок завершения потенциальной сделки по продаже американских операций TikTok 90 днями, то есть она должна быть завершена до 12 ноября.

Президент может продолжать отодвигать этот срок до тех пор, пока не будут урегулированы детали сделки, отмечают источники Bloomberg.

"Они не смогут ничего сделать, а если и сделают, мы просто не станем заключать сделку", - сказал Трамп, подразумевая ByteDance. При этом президент подчеркнул, что TikTok Global "будет полностью контролироваться Oracle... а если мы обнаружим, что у них нет полного контроля, мы не будем одобрять сделку".

Вскоре после комментариев Трампа главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь написал в Twitter, что Пекин, скорее всего, отклонит сделку, "поскольку это соглашение создаст угрозу для национальной безопасности Китая, его интересов и достоинства".

ByteDance ранее представила на рассмотрение властей США предложение, которое, как она рассчитывала, устранит опасения Трампа, связанные с безопасностью данных американских пользователей TikTok.

В соответствии с этим предложением ByteDance останется владельцем 80% акций TikTok Global. Oracle купит 12,5% новой компании и станет поставщиком услуг облачного хранения данных для сервиса. Еще 7,5% TikTok Global получит Walmart Inc. (SPB: WMT), которая станет ее партнером в ряде сфер, включая электронную коммерцию и платежные услуги.

Сторонники сделки отмечают, что ByteDance на 40% принадлежит американским инвестфондам, и, таким образом, с учетом долей Oracle и Walmart, TikTok Global будет контролироваться инвесторами из США.