"Укрзализныця" перенаправит дизель-поезд из маршрута Киев – Аэропорт "Борисполь" на маршрут Черкассы – Смела

АО "Укрзализныця" (УЗ) планирует направить дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) на маршрут Черкассы – ст. им. Т.Шевченка (г.Смела).

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, указанный поезд ранее курсировал в сообщении Киев – Международный аэропорт "Борисполь" – Киев. В настоящее время он уже проходит испытания на новом региональном направлении.

"В марте 2020 года "Укрзализныця" отложила его эксплуатацию через карантинные ограничения. В связи с уменьшением количества авиарейсов и соответственно спроса пассажиров на перевозки на этом направлении принято решение задействовать поезд на популярном региональном маршруте в Черкасской области", - поясняет компания.

"Укрзализныця" отмечает, что для восстановления движения дизель-поезда железнодорожники уже проверили его техническое состояние и выполнили техническое обслуживание.

В составе дизель-поезда три вагона: один первого класса и два - второго, всего 170 мест для сидения.

По данным УЗ, дизель-поезд ДПКр-3 построен в 2019 году в трехвагонной комплектации на заказ "Укрзализныци". Его максимальная эксплуатационная скорость - 140 км/ч.