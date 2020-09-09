Кабмин согласовал создание территориальных органов ГССГ

Кабинет министров Украины согласовал создание территориальных органов Государственной сервисной службы градостроительства (ГССГ) как структурных подразделений ее аппарата.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Кроме того, Кабмин утвердил размещение центрального офиса ГССГ на бул. Леси Украинки, 26 в Киеве.

Постановление также предусматривает передачу имущества ликвидируемой Государственной архитектурно-строительной инспекции в сферу управления ГССГ и Государственной инспекции градостроительства.