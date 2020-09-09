Кабмин планирует до конца года внести в Раду общегосударственную программу термомодернизации зданий
Правительство планирует до конца 2020 года внести в Верховную Раду законопроект об утверждении общегосударственной программы термомодернизации зданий.
Соответствующий вопрос включен в проект плана приоритетных действий правительства на 2020 год, принятый на его заседании в среду.
При этом Кабмин намерен утвердить концепцию программы в октябре 2020 года.
Кроме того, правительство намерено предложить Раде внедрить институт проектного менеджера, и усовершенствовать процедуру сертификации энергоэффективности зданий и работу Фонда энергоэффективности.