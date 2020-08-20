Экономика

13:28 20.08.2020

"АрселорМиттал Кривой Рог" передал 50 млн тонн металлургических шлаков на строительство дорог

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"АрселорМиттал Кривой Рог" передал 50 млн тонн металлургических шлаков на строительство дорог

"АрселорМиттал Кривой Рог" (Кривой рог Днепропетровской обл.) передал 50 млн тонн металлургических шлаков госпредприятию "Новые технологии дорожного строительства".

Согласно сообщению меткомбината в четверг, после переработки в шлаковый щебень и песок металлургические шлаки будут использованы в строительстве и ремонте дорог в рамках государственной программы "Большое строительство".

"Мы хотели бы, чтобы "Укравтодор" и местные власти более активно использовали шлаки "АрселорМиттал Кривой Рог", которые по своим характеристикам полностью соответствуют государственным стандартам дорожного строительства. Их можно применять в слоях основания дороги, а также в качестве мелкого и крупного заполнителя для дорожного бетона и асфальта", - цитируется в сообщении главный инженер проектов меткомбината Андрей Бабенко.

По его словам, широкое использование металлургических шлаков улучшит качество дорожного покрытия, решит экологическую проблему накопления и утилизации отходов.

"Более того, это экономически целесообразно, так как дороги по данной технологии обойдутся государству дешевле, чем использование природных материалов", - подчеркнул главный инженер.

Как отмечает меткомбинат, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2020 году планирует использовать около 500 тыс. куб. м металлургических шлаков для строительства дорог. По состоянию на середину августа уже использовано более 100 тыс. куб. м в основном в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Теги: #дороги #шлак #арселормиттал
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