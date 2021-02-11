"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2020 незначительно снизил реализацию в Украине из-за коронавируса

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) по итогам деятельности в 2020 году незначительно сократил реализацию продукции в Украине из-за пандемии коронавируса.

Как сообщил директор департамента продаж в Украине и СНГ Евгений Чумаченко в интервью, опубликованном в корпоративном издании "Металлург" в четверг, по предварительным оценкам, в прошлом году на внутреннем рынке компания незначительно снизила реализацию к показателям предыдущего года в результате пандемии и локдауна в первом полугодии.

"Покупательская активность наших клиентов в целом и строительных компаний, в частности, в этот период заметно снизилась. Наиболее существенно объемы закупок сократили мелкие и средние строительные компании, в которых большинство рабочих из других регионов страны. Люди разъехались перед локдауном и затем длительный период не имели возможности вернуться на объекты. Восстанавливаться спрос начал только с июня, в июле-октябре сохранялся на достаточно высоком уровне. В ноябре покупательская активность сезонно, а также на фоне опасений введения повторного локдауна в декабре несколько снизилась. Однако если смотреть в целом, то за второе полугодие нам частично удалось наверстать потери первого полугодия", - пояснил директор департамента.

По его словам, АМКР удалось удержать рыночные позиции. В то же время он отметил, что ДМК нарастил свою долю на внутреннем рынке.

"В целом снижение объемов поставок из Турции (они есть, но не такие системные, как в 2019 году) и Молдовы (после введения в конце 2019 году антидемпинговой пошлины) положительно сказалось на наших позициях на внутреннем рынке. Однако, с другой стороны, нарастил поставки БМЗ (Белорусский метзавод – ИФ), частично компенсировав объемы других зарубежных поставщиков. Поэтому мы приветствуем, и полностью поддерживаем решение нашего правительства о введении специальной пошлины на поставки белорусского сорта", - отметил топ-менеджер, добавив, что у белорусского производителя, в отличие от АМКР, не рыночное формирование себестоимости, так как производство субсидируется государством, в частности, в разрезе лома. В свою очередь белорусский рынок закрыт пошлиной ЕЭК, и АМКР не может туда поставлять свою продукцию.

С введением специальной пошлины в компании рассчитывают, что вырастет потребление именно украинской продукции. И эффект от этого будет не только для производителей, а для страны в целом. Это эффект мультипликатора: чем больше мы производим и реализуем на внутреннем рынке, тем больше денег остается в экономике страны, улучшается торговый баланс, сохранятся рабочие места.

При этом Чумаченко уточнил, что на рынке Украины конкуренция достаточно жесткая: во-первых, есть ДМК, всегда "под боком" Турция, которая может произвести миллионы тонн арматуры и легко обеспечить всю потребность украинского рынка, а ее доставка морем составляет около $10-15/тонна. Кроме того, в фасонном прокате высокая конкуренция - кроме АМКР поставки осуществляет и "Метинвест", и ДМЗ, и российские производители.

Касаясь прогноза на 2021 год, директор департамента отметил, что в оценках в компании опираются на планы по инфраструктуре.

"Уже во II полугодии 2020 года, надо отдать должное, государство реально поддержало строительную отрасль и помогло метпредприятиям. На 2021 год также есть много планов, главное, чтобы у государства был ресурс для их реализации. Что касается жилищного строительства, то в 2020 году и локдаун, и системные проблемы (скандалы с несколькими строительными компаниями) негативно сказались на активности сегмента. Сейчас этот негатив застройщики стремятся убрать с рынка. Если все будет урегулировано, а законодательная власть поддержит инициативы по защите прав инвесторов и снизит ставки по ипотеке, то покупательная активность в секторе жилищного строительства возрастет. Если ставка по ипотеке будет ниже 10%, а в идеале, на мой взгляд, составит хотя бы 6-8% - это заметно улучшит позиции жилищного строительства в Украине уже в 2021 году", - полагает менеджер.

Дополнительный позитив в 2021 год принесет разработка вакцины и старт вакцинации. У людей, после года полной неопределенности из-за COVID-19, сейчас появилась надежда и возвращается желание планировать, отметил руководитель департамента.

Отвечая на вопрос о продажах на внешних рынках, Чумаченко констатировал, что первое полугодие-2020 было сложным из-за пандемии и протекционистских мер приходилось менять рынки сбыта. Поэтому с точки зрения экспортных продаж, это был довольно сложный год для компании. Кроме того, на объемы экспорта повлияли ремонты оборудования, учитывая, что при общем снижении выпуска продукции приоритет в продажах отдавался внутреннему рынку.

Но в целом, хотя итоги еще не подведены, сложный 2020 год пройден командой АМКР достойно. В продажах было много сделано: специалисты адаптировались к работе удаленно, при этом успешно отрабатывали новые рынки сбыта, быстро и эффективно организовывали прохождение и получение сертификаций для них.

Вместе с тем, из-за протекционистских мер АМКР значительно снизила продажи в Ливан, страны Персидского залива. Египет полностью закрыл рынок от импорта арматуры. Из-за пандемии и введение локдаунов на ряде рынков снизился спрос на сортовой прокат, а соответственно, и продажи АМКР, в частности - на европейском рынке, в странах MENA. При этом на рынке ЕС действует квота, США закрыты 25% пошлиной от всех, в странах Евразийского союза действует 5% пошлина и антидемпинговая пошлина, что делает поставки арматуры и катанки нерентабельными.

"Соответственно, необходимость в переориентации товаропотоков была острой, и мы смогли выйти на новые рынки, в числе которых Австралия, страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Китай хорошо поддержал не только нас, а металлургов в целом. Благодаря мерам стимулирования экономики китайским производителям не хватало сырья, и они закупали много заготовки", - сказал топ-менеджер.

В текущем году компания видит предпосылки восстановления спроса на внешних рынках и надеется на рост объемов продаж. Также ставится задача удержать существующую долю при ожидаемом росте емкости рынка в странах СНГ и Украине.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".