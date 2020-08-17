Экономика

12:45 17.08.2020

Спонсорский пакет "Шахтера" сегодня, без СКМ, составляет около $7 млн – Палкин

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Спонсорский пакет "Шахтера" сегодня, без СКМ, составляет около $7 млн – Палкин

Футбольный клуб "Шахтер" получает сегодня порядка $7 млн от компаний, с которыми заключены спонсорские соглашения, без учета генерального спонсора – группы СКМ, отмечает генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

"Спонсоры – это одна из частей доходов любого клуба в мире. Я хотел бы напомнить, что сегодня существует финансовый фейр-плей, который очень жестко контролируется УЕФА. Отчетность, доходы и затраты клубов проверяются полностью, вдоль и поперек. И если сегодня спонсор тот же СКМ, то вы не можете написать любую цифру. Вы можете заключить контракт на сумму, которая соответствует стоимости данной сделки на рынке. Если надпись на футболке, исходя из рыночных предложений, стоит $500 тыс., то вы не можете заключить контракт на $5 млн или $10 млн", - рассказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как известно, титульным партнером ФК "Шахтер" является компания Parimatch, премиум-партнерами – SkyUp, Rexona, Pepsi, Herbalife Nutrition.

Теги: #палкин #доходы #спонсоры #шахтер
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