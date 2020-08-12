Ощадбанк выиграл дело у Сбербанка России относительно интеллектуальной собственности на ТМ "Сбербанк" на территории Украины

Северный апелляционный хозяйственный суд 10 августа удовлетворил апелляцию государственного Ощадбанка (Киев) и отклонил иск Сбербанка России об отмене торговой марки "Сбербанк", права интеллектуальной собственности на которую на территории Украины принадлежат Ощадбанку, сообщается на сайте госбанка в среду.

"Закончилась дело, которое тянулась четыре года (…). Победу в этом деле нельзя переоценить, ведь это важный этап в истории защиты Ощадбанком своих прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование "Сбербанк", – отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный, которого цитирует пресс-служба.

По данным пресс-службы Ощадбанка, по итогам четырех лет рассмотрения дела было проведено три экспертизы и рассмотрено более 100 ходатайств сторон.

Уточняется, что представители Сбербанка России подали иск относительно того, что регистрация Ощадбанком торговой марки "Сбербанк" на территории Украины нарушила их права.

"Это дело родилось фактически как своеобразный способ защиты в другом деле, которое инициировал в свое время Ощадбанк Украины и пытался таким образом защитить права своих клиентов и потребителей, и внести ясность, потому что много граждан Украины воспринимали и до сих пор продолжают воспринимать обозначение Сбербанк, ассоциируя его в первую очередь с Ощадбанком", – добавила адвокат Ощадбанка Татьяна Ющенко в видео, которое прикреплено к сообщению на сайте.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Ощадбанка, победа Ощадбанка в этом деле подтверждает за ним право на ТМ "Сбербанк", но при этом не запрещает украинской дочке российского Сбербанка использовать название "Сбербанк".

Уточняется, что Ощадбанк продолжит отстаивать свои права в рассмотрении его основного иска о незаконности переименования Сбербанка России в Украине на Сбербанк, поданного в декабре 2016 года, в ответ на который Сбербанком России был подан отклоненный апелляционным судом 10 августа встречный иск.