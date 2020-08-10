Группа "Текстиль-Контакт" запустила в Чернигове производство медодежды с высокой степенью защиты

Торгово-производственная группа "Текстиль-Контакт" (Киев) начала выпуск в Чернигове медицинской одежды с высокой степенью защиты на новом дочернем предприятии "ТК МедЗахист", сообщил владелец компании Александр Соколовский.

"Новое предприятие - это уже более $500 тыс. инвестиции (около $350 тыс. - оборудование, его доставка и растаможка, остальное - закупка сырья и ремонт помещения) и 20 новых рабочих мест. Планируем запустить второй поток во вторую смену, довести количество сотрудников до 30 и выйти на объем производства в 25 тыс. защитных комбинезонов в месяц с самой высокой, шестой, степенью защиты", - написал Соколовский в Facebook.

Он напомнил, что для нового производства закуплена немецкая производственная линия PFAFF из 12 ед. современного оборудования для ультразвукового сваривания, которое обеспечивает полную герметизацию швов и максимальную защиту от проникновения газов, вирусов и бактерий. При этом оборудование можно перепрофилировать под любую другую одежду, не только медицинскую.

"За это время (до поступления оборудования – ИФ) мы подготовили и отремонтировали помещение под эту цепочку, закупили сырье, заключили первые контракты на поставку медодежды. В июле оборудование поступило. Растаможили, смонтировали и уже несколько дней как запустили", - сообщил владелец компании.

По его словам, компания намерена работать как на внутренний рынок, так и на Европу.

"С 1 августа наконец-то Кабмин снял ограничения на экспорт. И в понедельник уже прилетает один из потенциальных заказчиков (из Испании), будет знакомиться как с новым, так уже и с давно существующим производством и изучать наши экспортные возможности", - сообщил Соколовский.

На официальном открытии нового производства присутствовали глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко, мэр города Владислав Отрошенко

"Нужно отметить, что в Чернигове ценят инвесторов и реально им помогают. Или, как минимум, не мешают, что в повседневной работе не менее важно", - подчеркнул Соколовский.

"Надеемся, что именно украинские производители, наконец, станут стратегическими поставщиками для Министерства охраны здоровья Украины", - резюмировала в Facebook глава ассоциации "Укрлегпром" Татьяна Изовит по случаю открытия нового производства.

"Текстиль-Контакт" - одна из крупнейших торгово-производственных групп на рынке легкой промышленности Украины - основана в 1995 году. В настоящее время представляет собой холдинг, объединяющий различные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, а также пошив спецодежды. Компания имеет швейные фабрики в Киеве, Одессе, Лубнах и Чернигове, собственное производство тканей в Чернигове.