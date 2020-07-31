Бизнес может воспользоваться бесплатным программным РРО с 1 августа

Бизнес сможет воспользоваться бесплатным программным регистратором расчетных операций (РРО) с 1 августа, зарегистрировав электронное заявление через электронный кабинет налогоплательщика или другое ПО субъектов хозяйствования (в таком случае подача - через Единое окно электронной отчетности).

Как сообщила Государственная налоговая служба в пятницу на сайте, программный РРО станет доступным для широкого круга пользователей с августа, однако исключительно на добровольной основе.

Программа пока доступна для ОС Android или Windows, а в дальнейшем планируется запуск ее на основе iOS.

"В настоящее время функционал бесплатного программного решения усовершенствуется, в частности, проводится интеграция его с банковскими сервисами, которые позволят провести расчеты за полученные товары и услуги без дополнительных платежных устройств (приложений). Так, например, мобильное приложение ощадPAY, разработанное Ощадбанком в партнерстве с компанией VISA, установленный на ПРРО, позволит провести платеж за полученные товары или услуги через бесконтактные платежи (VISA, Mastеrcard, ПРОСТІР)", - пояснили в налоговой.

Как сообщалось, законодательство вводит возможность использования "РРО в смартфоне" с 1 августа 2020 года как альтернативе традиционным кассовым аппаратам. В то же время с 2021 года РРО становится обязательным для определенных видов деятельности второй-четвертой групп физлиц-предпринимателей, а с 1 апреля 2021-го применение кассовых аппаратов, как традиционных, так и программных, станет обязательным для плательщиков единого налога второй, третьей и четвертой групп независимо от видов деятельности.