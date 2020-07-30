Экономика

14:21 30.07.2020

Украина завершила расчеты по выпуску еврооблигаций-2033 на $2 млрд и обмену еврооблигаций-2021 и 2022 – Минфин

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Украина завершила расчеты по выпуску еврооблигаций-2033 на $2 млрд и обмену еврооблигаций-2021 и 2022 – Минфин

Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым еврооблигациям на сумму $2 млрд с процентной ставкой 7,253% и погашением в 2033 году, а также о завершении обмена еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.

"В результате завершения обмена, общая сумма еврооблигаций-2021 в обращении составляет $974,146 млн, еврооблигаций-2022 - $1 млрд 13,354 млн", – говорится в сообщении Минфина в четверг.

В релизе на Euronext Dublin, где обращаются еврооблигации Украины, Минфин уточнил, что обменял еврооблигации-2021 на сумму $435,136 млн и еврооблигации-2022 на $370,338 млн с наценкой к номиналу соответственно 4,5% и 5,5%. Суммарно это составило $845,424 млн, тогда как предварительно Минфин сообщил о $846,151 млн.

Эта транзакция позволила Украине продлить средний срок до погашения и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга, отмечается в релизе ведомства.

"Мы планируем продолжать реализацию нашей Среднесрочной стратегии управления государственным долгом, ключевым элементом которой является проактивный подход к управлению государственным долгом", - приводится в нем комментарий правительственного уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Юрия Буцы.

Согласно документу, инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций: их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно, уточнил Минфин.

Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла $7 млрд от более 200 инвесторов со всего мира.

Goldman Sachs International и J.P. Morgan были привлечены как общие лид-менеджеры и совместные дилеры-менеджеры транзакции.

Теги: #еврооблигации #украина #минфин
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