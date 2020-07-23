"Фокстрот" переформатирует 40 магазинов до конца года

Омниканальный ритейлер "Фокстрот" (Киев), развивающий одноименную сеть магазинов бытовой техники и электроники и онлайн магазин Foxtrot.ua, за последний год обновила 27 магазинов, до конца года эта цифра возрастет до 40, сообщил в среду во время пресс-конференции в Киеве исполнительный директор сети Алексей Зозуля.

По его словам, прошел фактически год, как компания представила пилотный проект магазина в Броварах (Киевская обл.), который в дальнейшем стал основой нового формата сети.

"Для сети "Фокстрот" 2019 финансовый год-начало 2020-го были одновременно переломными и решающими по всем направлениям ведения бизнеса: подготовительный этап и мощный запуск ребрендинга, старт обновления сети и презентация новых форматов магазинов, перезапуск онлайн-площадки, настройки новых сервисов и услуг. Все было сделано для того, чтобы удержать (а в некоторых направлениях вернуть) лидерство в отрасли", - заявил исполнительный директора сети Фокстрот Алексей Зозуля.

По данным компании ребрендинг дал 20% рост эффективности относительно других точек.

Объем инвестиций на один объект составляет 3-6 млн грн. “Но часть инвестиций не привязана к конкретной торговой точке: это инвестиции в новые технологии и сервисы, скорость доставки и выдачи, доступ к «виртуальной полке» (товару от поставщика, например) ", - отметили в компании.

Частота покупки выросла на 7%, показатель удержания покупателей вырос на 20%, а база лояльных покупателей увеличилась до 10 млн.

Отвечая на вопросы журналистов, представители компании сообщили, что готовы к возможной второй волне коронавируса и карантинным ограничениям, отметив, что первая волна заставила ускорить многие процессы.

По данным компании, в период март-май (острый период первой волны карантина) онлайн-продажи выросли на 320%. "Были периоды, когда эта цифра достигала 420%", - отметил Алексей Зозуля.

"Сейчас доля онлайн продаж в общей структуре составляет около 20%. В июне мы вышли в лидеры рынка по трафику на сайте среди трех крупных сетей бытовой техники и электроники (по данным ресурса Similar Web). По отношению к прошлому году (июнь к июню) доля товарооборота онлайн выросла на 270%, по трафику – в 2 раза", - заявил исполнительный директора сети Фокстрот.

По данным компании, сеть "Фокстрот. Техника для дома" насчитывает 162 супермаркета в 90 городах Украины торговой площадью 153 тыс. кв. м. Бренд развивает около 4,5 тыс. сотрудников. В онлайне представлен интернет-магазином foxtrot.ua, трафик посещения которого достигает 9 млн пользователей в месяц.

ООО "ГК "Фокстрот" зарегистрировано в 2004 году.

ГК "Фокстрот" развивает торговые марки "Фокстрот. Техника для дома", "Техношара", "Секунда" (часовой ритейл), торговые центры DEPO’t, Fantasy Town, Depot Development Group (управление недвижимостью).

Соучредителями ГК являются Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.