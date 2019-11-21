Реформат одного магазина Фокстрот обходится в 3-6 млн грн в - пресс-служба ГК

Сеть «Фокстрот» открыла новый магазин площадью 1,1 тыс. кв. м в Луцке и обновила магазин в Николаеве, сообщила Группа Компаний (ГК) Фокстрот в пресс-релизе в четверг.

“В среднем объём инвестиций на один объект составляет 3-6 млн грн, но часть инвестиций не привязана к конкретной торговой точке: это инвестиции в новые технологии и сервисы, скорость доставки и выдачи, доступ к виртуальной полке (товару от поставщика, например). Поэтому правильнее говорить об инвестициях в комплексе. В таком темпе планируем за 2-3 года обновить всю сеть”, - передает пресс-служба слова исполнительного директора сети Фокстрот Алексея Зозули.

Реформат сети начался летом 2019 года с магазинов в больших городах и в наиболее конкурентных локациях. К середине ноября обновлено 16 магазинов в формате новой коммуникационной платформы «Живи наживо».

Обновление сети включает реформатирование торговых точек, интернет-магазина, креативной составляющей, а также общей стратегии развития и базовых внутренних процессов (логистика, коммуникация, сервисы).

ГК "Фокстрот" планировала в 2019 году вложить в обновление сети до 360 млн грн. По состоянию на конец 2019 года сеть "Фокстрот. Техника для дома" насчитывает 162 супермаркетов в 90 городах Украины торговой площадью 153 тыс. кв. м. В компании работает более 5 тыс. сотрудников

ГК "Фокстрот" развивает торговые марки "Фокстрот. Техника для дома", "Техношара", "Секунда" (часовой ритейл), торговые центры DEPO’t, Fantasy Town, Depot Development Group (управление недвижимостью).

Руководителями ГК являются Геннадий Выходцев (генеральный диерктор ГК Фокстрот) и Валерий Маковецкий (председатель наблюдательного совета «Фокстрот).