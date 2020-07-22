"Укроборонпром" за 6 мес. сэкономил на закупках в ProZorro 358 млн грн

Государственный концерн "Укроборонпром", перешедший в январе 2020 года на обязательные закупки через систему ProZorro, по итогам января-июня закупил продукцию и услуги на 2,91 млрд грн, сэкономив за счет электронных торгов 358 млн грн, а средний процент экономии составил 12,3%, сообщает пресс-служба госконцерна в среду.

"За шесть месяцев 68 предприятий "Укроборонпрома" объявили 10 тыс. тендеров почти на 3 млрд грн. Реальная конкуренция на электронных торгах позволяет нам экономить сотни миллионов гривень. Наибольшей экономии удалось достичь благодаря централизованным закупкам для десятков предприятий концерна, которые мы запустили в первом полугодии ", - цитирует пресс-служба директора по закупкам "Укроборонпрома" Надежду Бегун.

Чаще всего предприятия концерна закупают через ProZorro: конструкции и конструкционные материалы, вспомогательную строительную продукцию (1536 тендеров), горную продукцию, неблагородные металлы и сопутствующую продукцию (1355 тендеров), охранное, противопожарное, полицейское и военное оборудование (981 тендер), электротехнику, аппаратуру, оборудование и материалы; осветительное оборудование (911 тендеров), транспортное оборудование и вспомогательные принадлежности (895 тендеров).

В пресс-службе концерна отмечают, что чрезвычайная ситуация в стране в связи с коронавирусом также повлияла на закупки. В частности, в марте после введения особого режима работы предприятий "Укроборонпрома", существовал ощутимый дефицит средств индивидуальной защиты, несколько предприятий, например, хмельницкий "Новатор", развернули собственное производство медицинских повязок для потребностей концерна.

"За 1-1,5 месяца карантина спрос сильно снизился, а предложение значительно выросло. Поэтому если в начале карантина мы начали покупать средства защиты без тендеров, то уже в мае вернулись к обычным процедурам", - рассказывает Бегун.

По ее словам, с карантином и введенным в марте особым режимом работы предприятий "Укроборонпрома" изменилась и работа закупщиков с учетом значительной автоматизации процессов.

"Даже договоры можем подписывать с контрагентами в электронном виде. Предтендерные консультации с рынком, которые мы проводим накануне крупных тендеров, теперь происходят в режиме видео-конференций - для участников из других городов это значительно удобнее ", - добавляет директор по закупкам.

В пресс-службе напоминают, что по закону "О публичных закупках" предприятия госконцерна не обязаны использовать площадку ProZorro, однако в конце 2019 года "Укроборонпром" решил перенести все закупки предприятий в публичную плоскость с использованием ProZorro.