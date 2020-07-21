Экономика

10:02 21.07.2020

"Укрзализныця" планирует установить квоты на импорт иностранных грузовых вагонов и запретить загрузку вагонов нерезидентов

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"Укрзализныця" планирует установить квоты на импорт иностранных грузовых вагонов и запретить загрузку вагонов нерезидентов

"Укрзализныця" разработала государственную программу обновления парка грузовых вагонов на 2021-2025 годы.

Как сообщается на сайте компании, целью программы является улучшение технического состояния эксплуатируемых в Украине вагонов и поддержка отечественных производителей подвижного состава.

Программа, в частности, устанавливает квоты на импорт грузовых вагонов иностранного производства и содержит запрет загрузки на станциях Украины вагонов собственности нерезидентов Украины.

"Государство должно как можно быстрее сделать эти шаги, чтобы защитить отечественный рынок от экспансии, когда в Украину тысячами завозятся старые иностранные вагоны. Больше всего таких вагонов импортируется из России. Их состояние, мягко говоря, не самое лучшее, и это угрожает безопасности движения, а иногда, как видим, приводит даже к схождению вагонов с рельсов. Вместе с тем такая ситуация мешает и развитию отечественной вагоностроительной отрасли, - подчеркнул и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

По его словам, в рамках программы будет рассчитан также необходимый парк вагонов по каждому типу для обеспечения перевозки прогнозируемых объемов грузов.

"На рынке грузовых перевозок не должно быть одновременно существенного профицита одного типа вагонов и катастрофического дефицита другого типа. Здесь должен быть баланс, который будет полностью удовлетворять потребности бизнеса в грузоперевозках по железной дороге. Также мы усилим технические требования к процедуре продления срока службы грузовых вагонов. Они должны выходить на пути только при надлежащем качестве", - подчеркнул Иван Юрик.

Утвердить "Государственную программу обновления парка грузовых вагонов Украины на период 2021-2025 годы" Укрзализныця планирует до конца текущего года.

Теги: #вагоны #укрзализныця
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