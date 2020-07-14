МХП запускает новую сеть мясных магазинов "Мясомаркет"

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) анонсировал открытие новых форматов магазинов "Мясомаркет", первые три магазина откроются в июле в Ковеле, Сумах и Николаеве.

Как сообщили в МХП агентству "Интерфакс-Украина", амбиция агрохолдинга выйти в ближайшие несколько лет на тысячу магазинов по стране, но пока проектом предусмотрено открытие около 50 торговых точек по Украине до конца 2020 года.

"Мы выходим на рынок с совершенно новым форматом, который будет открываться параллельно с действующей сетью мясных магазинов. Это будут магазины у дома с современной техникой и оснащением. Покупатели будут иметь возможность приобрести широкий ассортимент мяса, на любой вкус и под любое блюдо. Ассортимент будет отличаться в зависимости от размеров конкретного магазина, но, кроме мяса, в магазинах можно будет купить хлебобулочные и молочные изделия, соусы, бакалею, овощи и фрукты, другие сопутствующие товары. Для клиентов будут действовать акции и скидки, а также программа лояльности", — отметил руководитель управления по работе с франчайзингом в МХП Дмитрий Морозов.

По словам руководителя, новый формат бизнеса компания развивает по системе франчайзинга. Мясомаркеты будут открывать как с действующими, так и новыми инвесторами.

"Новым инвесторам гарантируется годовой доход на инвестиции. В проекте прописаны все бизнес-процессы и в этом одно из его преимуществ для партнеров", - отметил Морозов.

Как сообщили в МХП, новый проект компании вызвал интерес, как у действующих партнеров компании, так и у новых инвесторов, поэтому в скором времени магазины откроются в Ковеле, Сумах, Николаеве, Кропивницком, Черкассах, Киеве, Одессе, Львове, Староконстантинове, Тернополе, Славянске, Полтаве, Запорожье и других городах. В зависимости от размера города и его специфики предусмотрены разные площади магазинов – 45 кв. м и 100 кв. м.

"У нас многолетний опыт работы на рынке Украины, действующая торговая сеть, состоящая из более чем 1700 торговых точек и это дает нам огромную базу данных и опыта", — заметили руководитель управления по работе с франчайзингом в МХП.

Как сообщалось, МХП принял стратегическое решение и начал процессы трансформации с сырьевой компании в "кулинарную". По словам собственника компании Юрия Косюка, этот переход позволит стать более ориентированным на потребителя продукции. Стратегия будет реализована масштабно в течение нескольких следующих лет.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн, выручка увеличилась на 32% - до $2,06 млрд.

По итогам первого квартала 2020 года МХП получил $174 млн чистого убытка против $33 млн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года.