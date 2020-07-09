Экономика

14:39 09.07.2020

Суд признал недействительным отказ Роспатента зарегистрировать на производителя алкоголя Nemiroff обозначение бутылки

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Суд признал недействительным отказ Роспатента зарегистрировать на производителя алкоголя Nemiroff обозначение бутылки

Суд по интеллектуальным правам в среду, 8 июля, удовлетворил заявление одного из крупнейших производителей алкоголя Nemiroff Intellectual Property Establishment (Лихтенштейн) о признании недействительным решения Роспатента от 11 октября 2019 года, подтвердившего отказ предоставить на имя компании охрану обозначения бутылки для алкогольных напитков.

Как следует из картотеки суда, суд обязал ведомство повторно рассмотреть заявление компании.

В оспариваемом решении Роспатента говорится, что иностранная компания 26 апреля 2018 года подала в ведомство заявление с просьбой зарегистрировать на ее имя изображение бутылки по 21-му (домашняя посуда, стекло) и 33-му (алкоголь, за исключением пива) классам МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака было заявлено объемное обозначение бутылки, включающее словесный элемент "Nemiroff", выполненный оригинальным шрифтом в латинице, и оригинальный изобразительный элемент.

Роспатент 30 марта 2019 года отказал в государственной регистрации товарного знака. Не согласившись с этим, компания подала возражение, которое 11 октября 2019 года было оставлено без удовлетворения.

Nemiroff - один из крупнейших международных производителей алкоголя. Основные торговые марки - Nemiroff "Украинская медовая с перцем", Nemiroff Original, Nemiroff "Острая клубника", "Ясень" "Немировская", Nemiroff Premium, LEX.

Теги: #рф #патент #nemiroff #суд
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