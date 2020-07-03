Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС в 20-тых числах июля

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Европейского Союза в 20-тых числах июля.

"Уже в 20-тых числах месяца, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум про предоставление следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского Союза, это сегодня было проговорено с вице-президентом Европейской комиссии", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Премьер подчеркнул, что это также свидетельствует о том, что независимо от смены главы Национального банка, Украина остается стабильной.