Экономика

22:45 03.07.2020

Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС в 20-тых числах июля

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Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС в 20-тых числах июля

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Европейского Союза в 20-тых числах июля.

"Уже в 20-тых числах месяца, я надеюсь, мы подпишем очередной меморандум про предоставление следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского Союза, это сегодня было проговорено с вице-президентом Европейской комиссии", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Премьер подчеркнул, что это также свидетельствует о том, что независимо от смены главы Национального банка, Украина остается стабильной.

Теги: #шмыгаль #ес #меморандум #финпомощь #украина
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