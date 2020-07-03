НБУ на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней удовлетворил заявки двух банков на 1,4 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней в пятницу удовлетворил заявки двух участников на 1,4 млрд грн под 6% годовых, свидетельствуют сообщение на сайте регулятора.

Согласно данным НБУ, в целом начиная с 30 апреля регулятор провел девять аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 12,39 млрд грн, вместе с тем один из аукционов, запланированный на 5 июня, не состоялся.

Как сообщалось, центробанк также провел два аукциона по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на которых в целом предоставил 4,5 млрд грн.

Нацбанк сообщал, что будет проводить аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу, а тендеры по рефинансированию на срок от года до пяти лет – каждую вторую пятницу месяца в период с 30 апреля по 30 июня. График на последующие периоды центробанк пока не обнародовал.