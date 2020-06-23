Экономика

16:35 23.06.2020

Авиаперевозчик SkyUp с 26 июня возобновляет внутренние рейсы по Украине

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Авиаперевозчик SkyUp с 26 июня возобновляет внутренние рейсы по Украине

 Авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) с 26 июня возобновляет выполнение внутренних рейсов по Украине.

Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика во вторник, первыми, в частности, запускаются рейсы из Киева во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье. В июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном.

Согласно нынешнему расписанию, 26 июня запланированы рейсы из Киева во Львов и Одессу, 29 июня – из Киева в Харьков и Запорожье, а также из Львова и Одессы в Киев, 30 июня – из Киева во Львов.

Кроме того, стартуют также продажи на рейсы с 1 июля по 15 сентября по направлениям:

- Киев-Львов (ежедневно, кроме воскресенья), Львов-Киев (ежедневно, кроме субботы);

- Киев-Одесса-Киев (ежедневно, 11 раз в неделю);

- Киев-Харьков-Киев (ежедневно, кроме воскресенья);

- Киев-Запорожье (ежедневно, кроме субботы), Запорожье-Киев (ежедневно, кроме воскресенья);

- Харьков-Львов-Харьков (вторник, пятница, воскресенье);

- Харьков-Одесса-Харьков (понедельник, среда, четверг, суббота);

- Львов-Херсон-Львов (понедельник, четверг, суббота);

- Львов-Одесса-Львов (вторник, пятница, воскресенье).

Стоимость билетов стартует от 500 грн в одну сторону без багажа.

При этом, как отметила компания, с 16 июля на некоторых рейсах возможны незначительные изменения в расписании.

Теги: #рейсы #skyup #авиакомпания
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