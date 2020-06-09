Экономика

18:21 09.06.2020

Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Украины в 2020 г. на 3,5% и рост на 3% в 2021 г.

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Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Украины в 2020 г. на 3,5% и рост на 3% в 2021 г.

Экономика Украины из-за связанного с коронавирусом кризиса сократится в 2020 году на 3,5%, тогда как в целом мировая экономика потеряет 5,2%, такой обновленный макропрогноз обнародовал Всемирный банк во вторник.

"Глубина сокращения будет зависеть от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения, прогресса в проведении основных ожидаемых реформ и способности мобилизовать адекватное финансирование для удовлетворения значительных потребностей в выплатах", – указано в документе.

Согласно ему, в следующем году рост украинской экономики возобновится с темпом 3%, что ниже ожидаемых ВБ темпов восстановления мировой экономики в 4,2%.

Банк уточнил, что по сравнению с предыдущим прогнозом в январе этого года он ухудшил ожидания динамики ВВП Украины в этом году на 7,2 процентных пункта (п.п.), а в следующем – на 1,2 п.п.

Как сообщалось, Госстат оценил сокращение украинской экономики в первом квартале этого года в 1,5%.

Нацбанк Украины прогнозирует ускорение спада во втором квартале до 11,3%. Согласно ожиданиям НБУ, в третьем квартале падение замедлится до 5,3%, а в четвертом – до 2,3%, в результате чего в целом за год ВВП сократится на 5%. Правительство ожидает падения экономики Украины в этом году на 4,8%.

Теги: #вб #украина #ввп
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