Два завода Ford в США приостанавливали производство из-за коронавируса после возобновления их работы в понедельник

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. в среду был вынужден второй день подряд приостановить работу автосборочного завода в Чикаго из-за обнаружения коронавируса у сотрудника одного из поставщиков компании, пишут американские СМИ.

Ford в среду также приостановил производство на заводе в Дирборне, штат Мичиган, после выявления коронавируса у одного из рабочих.

Предприятия возобновили работу в понедельник после приостановки производства во второй половине марта из-за вспышки коронавируса. Однако во вторник автопроизводитель временно закрыл завод в Чикаго на дезинфекцию из-за выявления коронавируса у двух рабочих, пишет Chicago Tribune.

"Когда у двух сотрудников, которые вернулись на работу на этой неделе, диагностировали COVID-19, мы сразу уведомили тех, кто был в тесном контакте с инфицированными, и попросили их соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней", - сказала представитель Ford Келли Фелкер.

Работа предприятия возобновилась в среду, но вскоре была вновь приостановлена на фоне перебоев с поставками. По информации The Wall Street Journal, причиной стало временное прекращение производства на предприятии Lear Corp. в Хаммонде, на котором выпускаются сидения для Ford, из-за положительного теста на коронавирус у одного из рабочих.

По словам Фелкер, завод Ford в Чикаго должен был возобновить работу в среду вечером.

Акции Ford дешевеют на 0,9% на электронных торгах.