Глава ФРБ Миннеаполиса Кашкари не видит возможности быстрого восстановления экономики США

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари не ожидает, что американская экономика сможет быстро пойти на поправку после тяжелого удара, нанесенного ей пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом он опасается, что некоторые американские регионы пытаются открыть экономику слишком рано.

"Я полагаю, что V-образное восстановление экономики исключено", - заявил Кашкари в ходе видеоконференции представителей Экономического клуба Миннесоты.

Мало кто из представителей Федеральной резервной системы (ФРС) ожидает, что американская экономика сможет быстро восстановиться после того, как распространение коронавируса будет взято под контроль. Тем не менее, многие из руководителей ФРС, включая Кашкари, прогнозируют возврат экономики к росту во втором полугодии текущего года, пишет Dow Jones.

По словам Кашкари, восстановление экономики в любом случае будет медленным. Рост официального показателя безработицы в США в апреле до 14,7% означает, что в реальности безработица находится на уровне 24-25%, отметил он.

Кашкари также выразил обеспокоенность тем, что некоторые штаты США пытаются возобновить работу предприятий в тот момент, когда это еще небезопасно.

"Одно дело - ввести определенные стандарты, и другое дело - в действительности следовать им, - отметил он. - Мне не кажется, что наши регионы в большинстве случаев следуют стандартам, введенных Белым домом или Центром по контролю и профилактике заболеваний".

Он одобрил меры, принятые властями США в ответ на кризис, отметив, однако, что многие из этих мер основаны на мнении, что спад будет резким, но краткосрочным.

"Сложности сохранятся месяцы, год, а может быть, и 1,5 года, - заявил Кашкари. - Множеству семей по-прежнему будет требоваться прямая финансовая помощь, а также пособия по безработице, просто для того, чтобы у них на столе была еда". "Прямое перечисление денежных средств американцам, по моему мнению, является кратчайшим путем оказания помощи, поскольку эти средства они могут потратить там, где это нужно им", - сказал он.

Кашкари отметил, что подъем американского фондового рынка при очень слабых статданных и огромной неопределенности в отношении перспектив экономики в некоторой степени обусловлен активными мерами Федрезерва, предпринятыми для предотвращения кризиса в финансовом секторе.

"Риск краха в финансовом секторе действительно снизился, и я считаю, что именно поэтому мы наблюдаем подъем фондовых рынков. Однако я не думаю, что рынок акций может прогнозировать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом", - заявил он.

По его словам, инвесторы выбирают акции для покупки, основываясь просто на догадках о том, что ждет экономику в будущем.