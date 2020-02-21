Экономика

19:13 21.02.2020

Глава ФРБ Атланты ожидает лишь краткосрочных последствий коронавируса для экономики

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Глава ФРБ Атланты ожидает лишь краткосрочных последствий коронавируса для экономики

Коронавирус вряд ли будут иметь устойчивые последствия для американской экономики, полагает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

В связи с этим он не видит необходимости в изменении ставки в ту или иную сторону.

"Мы знаем, что это будет деструктивным фактором для Китая, для производственного сектора и множества цепочек поставок. Когда я разговариваю с представителями бизнеса, они говорят мне, что спад будет краткосрочным, и они не ждут долгих негативных последствий", - заявил Бостик в интервью CNBC.

"Таким образом, я думаю, это будет краткосрочный удар. Экономика вернется в норму, когда все это завершится", - отметил он.

"Я действительно не думаю, что нам нужно как-то менять курс денежно-кредитной политики по сравнению с тем, что мы имеем сейчас", - добавил Бостик.

Он отметил, что быстрый возврат ситуации к норме является базовым сценарием Федрезерва.

"Мы всегда открыты, и мы следим за ситуацией, чтобы быть уверенными, что не произошло ничего нового, что может иметь более глубокие последствия для экономики, - заявил он. - И если мы увидим более существенное ослабление, чем ожидалось, я будут открыт к тому, чтобы предпринять какие-то действия".

Теги: #сша #фрб #последствия #коронавирус
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