Экономика

19:06 13.11.2020

Восстановление экономики США превосходит прогнозы, но рост случаев COVID-19 создает риски - глава ФРБ

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Восстановление экономики США превосходит прогнозы, но рост случаев COVID-19 создает риски - глава ФРБ

Восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, идет лучше, чем ожидалось, однако возобновившийся рост заболеваемости ставит под вопрос дальнейшие перспективы экономики, несмотря на новости об успехе испытаний вакцины от COVID-19, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Я положительно оцениваю то, как развивается ситуация в экономике, - заявил Уильямс в ходе онлайн-мероприятия, организованного Financial Times. - И тем не менее, я вижу высокую неопределенность с учетом растущей заболеваемости COVID-19". "Очень быстрое увеличение числа заболевших ставит под вопрос способность экономики выстоять в этот период", - отметил он.

Новость о появлении вакцины от COVID-19 американской Pfizer и германской BioNTech, по его словам, является позитивной новостью на долгосрочную перспективу.

Говоря о политике Федеральной резервной системы (ФРС), Уильямс отметил, что принимаемые ею меры зависят от ситуации в экономике, пишет The Wall Street Journal.

Действительно хорошие экономические новости "могли бы несколько приблизить момент повышения базовой ставки Федрезервом", заявил он. "С другой стороны, если экономике будет сложно восстанавливаться, временной горизонт повышения ставки увеличится", - сказал Уильямс.

Он отметил также, что бюджетные меры поддержки экономики, принятые в период кризиса, были "важным компонентом, позволившим экономике справиться с этой очень сложной ситуацией". При этом, в отличие от многих своих коллег, Уильямс воздержался от заявлений о необходимости новых бюджетных стимулов.

Другой представитель Федрезерва - глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в пятницу, что американская экономика восстановилась после кризиса, вызванного коронавирусом, быстрее, чем ожидалось, и он видит потенциал для дальнейшего снижения безработицы.

Баллард добавил при этом, что "понижательные риски для экономики остаются существенными, и необходима дальнейшая реализация выверенной, основанной на оценке рисков политики в сфере здравоохранения для сохранения импульса к росту экономики".

Согласно прогнозу Балларда, безработица в США опустится до 4,9-5,5% к концу текущего года с нынешних 6,9%.

Теги: #сша #фрб #мнения #экономика
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