Главы ФРБ Кливленда и Филадельфии не ждут быстрого восстановления экономики США после пандемии

Главы Федеральный резервных банков (ФРБ) Кливленда и Филадельфии Лоретта Местер и Патрик Харкер не ожидают быстрого восстановления американской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Я уверена, что восстановление будет медленным, - заявила Местер, выступая на CNBC. - Новые сложности еще впереди".

По словам Местер, потребуется некоторое время, чтобы понять, как будет развиваться ситуация дальше, и "стимулирующая монетарная политика будет очень важна в этот период".

"Я также уверена, что и бюджетная политика должна использоваться в дальнейшем для поддержки экономики", - сказала Местер.

Харкер, также выступавший на CNBC, но отдельно от Местер, отметил сигналы некоторого улучшения ситуации на рынке труда, добавив при этом, что положительный импульс уже замедлился. Сокращение выплат безработным, по его словам, окажет давление на потребительские расходы.

Харкер также прокомментировал новую стратегию Федеральной резервной системы (ФРС), о которой было объявлено накануне. Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции: при сохранении долгосрочной цели инфляции на уровне 2% ФРС будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% за определенный период времени.

"После периодов, когда инфляция оставалась ниже 2%, будет целесообразным использовать денежно-кредитную политику для достижения инфляции немного выше 2%", - заявил накануне глава Федрезерва Джером Пауэлл, представляя новую стратегию Центробанка.

Отвечая на вопрос о том, насколько существенное превышение 2%-ного уровня инфляции допускает ФРС, Харкер ответил, что "точного ориентира нет".

"Она может достигать 2,5% или 3%", - отметил он.

Пауэлл накануне заявил, что ФРС не привязывается к каким-либо математическим формулам, стремясь к достижению средней инфляции в 2% "за определенный период".

"Наш подход может рассматриваться как гибкая форма таргетирования среднего уровня инфляции", - сказал глава Федрезерва.