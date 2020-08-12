Экономика

19:01 12.08.2020

Неспособность штатов сдержать распространение COVID-19 тормозит восстановление экономики США - Розенгрен

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Неспособность штатов сдержать распространение COVID-19 тормозит восстановление экономики США - Розенгрен

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен пессимистично оценивает перспективы восстановления экономики США, отмечая, что власти американских штатов не справляются с задачей сдерживания распространения коронавируса.

"Ограниченные или непоследовательные попытки штатов взять под контроль коронавирус не только подвергают граждан ненужному риску подхватить тяжелое заболевание и, возможно, умереть, но также будут способствовать затягиванию экономического кризиса", - заявил Розенгрен, выступая на онлайн-мероприятии в среду.

Он ожидает, что безработица в США, составившая в июле 10,2%, будет снижаться медленно в связи с вероятным ухудшением эпидемиологической ситуации в ряде штатов, поспешивших со снятием локдаунов в мае. Последствия преждевременного смягчения ограничений будут сказываться, "как на экономике, так и на эпидемиологической ситуации".

Розенгрен отметил, что в Европе, где весной были введены жесткие ограничения для экономической активности, экономика растет быстрее, а заболеваемость COVID-19 ниже. Европейцы смогли вернуться в магазины и места отдыха, что поддержало восстановление экономики, приблизив ее к уровням, отмечавшимся до пандемии, заявил Розенгрен.

Глава ФРБ Бостона не обсуждал денежно-кредитную политику в ходе своего выступления в среду.

Федеральная резервная система (ФРС) понизила базовую процентную ставку до уровня 0-0,25% в марте и запустила программу количественного смягчения, в рамках которой выкупает US Treasuries и ипотечные облигации на сумму $120 млрд в месяц. Центробанк, при этом, дает понять, что планирует удерживать ставку на текущем уровне в ближайшие годы.

Кроме того, Федрезерв запустил ряд экстренных кредитных программ для поддержки городов, штатов и компаний.

ФРБ Бостона отвечает за реализацию программы поддержки малого и среднего бизнеса Main Street Lending (MSL), предусматривающую выделение кредитов на сумму от $250 тыс. малому и среднему бизнесу, пишет The Wall Street Journal.

По словам Розенгрена, в рамках этой программы уже выделены займы на сумму более $250 млн и готовятся к выдаче кредиты еще на $600 млн.

Теги: #сша #фрб #экономика
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