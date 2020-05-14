Экономика

17:44 14.05.2020

Одесская ОГА обратилась к банкам для отсрочки погашения кредитов пострадавшим от засухи фермерам

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Одесская ОГА обратилась к банкам для отсрочки погашения кредитов пострадавшим от засухи фермерам

Одесская областная государственная администрация просит банки отсрочить погашение кредитов или предоставить льготные условия для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.

Согласно сообщению на сайте ОГА в четверг, в Одесской области погибло около полмиллиона гектаров озимых из-за засухи, или более 50% от всех посевов в регионе.

"Агропредприятиям Бессарабии грозит банкротство, а бюджету - значительная нехватка средств. В прошлом году было собрано 3,7 млн тонн урожая, а в этом году, по прогнозам, показатели могут составить лишь 1,2 млн тонн", - отметили в ОГА.

Руководитель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый отметил, что ситуация с АПК настолько критическая, что облгосадминистрация уже направила несколько обращений и ожидает помощи Кабинета министров.

"Сегодня встретился с фермерами Болградского района - оценивали масштабы нанесенного ущерба и обсуждали все возможные угрозы, ведь домохозяйства уже второй год страдают от засухи и могут потерять до 2 млрд грн. Задание № 1, которое перед нами стоит - не допустить банкротства ряда агропредприятий, скоординировать усилия с фермерами и гарантировать продовольственную безопасность нашему региону", - цитируется глава Одесской ОГА.

Теги: #банки #фермеры #одесская_область
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