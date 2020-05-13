Экономика

19:49 13.05.2020

Издательский дом Conde Nast уволит около 100 сотрудников в США на фоне пандемии коронавируса

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Издательский дом Conde Nast уволит около 100 сотрудников в США на фоне пандемии коронавируса

Издательский дом Conde Nast, публикующий такие журналы, как The New Yorker, Wired и Vanity Fair, сократит около 100 работников в США, в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо глава холдинга Роджера Линча сотрудникам.

Примерно столько же человек будут временно отправлены в неоплачиваемый отпуск, и еще часть сотрудников будут работать по сокращенному графику.

"Такие решения никогда не бывают легкими, и мне непросто их принимать, - говорится в письме Линча. - Я хочу быть открытым в отношении принципов и подходов, которые мы используем".

Ожидается, что сокращения затронут сотрудников рекламного, редакционного и корпоративного отделов, сообщил WSJ официальный представитель компании. При этом Conde Nast не планирует закрывать какие-либо журналы или переходить только на онлайн-версии.

Штат Conde Nast в США насчитывает порядка 2,7 тыс. человек, по словам представителя компании. Всего в издательстве, которое является подразделением Advance Publications Inc., работают около 6 тыс. сотрудников по всему миру.

Это первые масштабные сокращения персонала с тех пор, как Линч был назначен руководителем издательского дома в прошлом году.

Теги: #сша #увольнения #коронавирус
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