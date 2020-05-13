Экономика

10:18 13.05.2020

"Укрзализныця" доставила в ж/д больницы 24 системы мониторинга состояния пациентов, ожидает поставку 24 аппаратов ИВЛ

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"Укрзализныця" доставила в ж/д больницы 24 системы мониторинга состояния пациентов, ожидает поставку 24 аппаратов ИВЛ

Филиал АО "Укрзализныця" (УЗ) "Центр здравоохранения" в начале мая доставил в ведомственные больницы 24 системы мониторинга физиологических показателей пациента, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. главы правления компании Ивана Юрика.

По его словам, также поставлен жидкий и газообразный кислород и лекарства, необходимые для лечения сложных форм коронавируса.

Кроме того, в мае ожидается поставка медицинского оборудования: 8 кислородных концентраторов, 24 аппаратов искусственной вентиляции легких, 80 пульсометров.

"Укрзализныця" обеспечивает ведомственные медицинские учреждения необходимым оборудованием и средствами защиты для борьбы с коронавирусом.

В настоящее время в составе компании действуют восемь клинических больниц, шесть линейных амбулаторий и 142 здравпункта. Несмотря на программу оптимизации затрат, решено увеличить финансирование железнодорожных больниц на закупку необходимого оборудования и средств защиты для медиков", - цитирует пресс-служба Юрика.

Он отметил, что за период действия карантина для работников железнодорожных медучреждений приобретено более 400 тыс. медицинских масок, более 6,5 тыс. л антисептиков для рук, 183 тыс. медицинских перчаток, 51 тыс. медицинских шапочек, почти 3,5 тыс. защитных очков. Закуплено также более 63 тыс. пар бахил, 25 тыс. медицинских халатов, более 40 тыс. респираторов и др.

Юрик возглавляет оперативную группу "Укрзализныци" по противодействию COVID-19.

Теги: #коронавирус #укрзализныця #ивл
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