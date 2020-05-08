Экономика

15:37 08.05.2020

Инфляция в Украине в апреле упала до 2,1% в годовом измерении – Госстат

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Инфляция в Украине в апреле упала до 2,1% в годовом измерении – Госстат

Потребительские цены в Украине в апреле 2020 года, как и в марте, выросли на 0,8%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Между тем в апреле 2019 года рост цен был выше – 1%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам апреля-2020 замедлилась до 2,1% с 2,3% по итогам марта, 4,1% – по итогам 2019 года.

Согласно данным Госстата, базовая инфляция в апреле этого года упала до 0,4% после скачка до 1,3% в марте, тогда как до этого она была на отрицательном уровне три месяца подряд. В минувшем апреле базовая инфляция также была на уровне 0,4%, в результате в годовом измерении она осталась на уровне 3,1%.

На потребительском рынке в апреле по сравнению с мартом текущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 18% и 12,8%) подорожали гречневая крупа и фрукты. На 9,4-1,1% выросли цены на яйца, сахар, овощи, свинину, рис, говядину, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 2,6% и 1,3% подешевели мясо птицы и сало.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

По данным статведомства, в апреле-2020 снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,2% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 11,9% и горячей воды, отопления на 5,3%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 2,1% в первую очередь обусловлено подорожанием фармацевтической продукции на 2,9%.

Цены на транспорт снизились на 1,3% в основном из-за удешевления топлива и масел на 9,0%. В то же время на 3,4% подорожали автомобили.

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%, однако в апреле ухудшил этот показатель до 6%.

Согласно оценкам центробанка, по итогам первого полугодия этого года инфляция в годовом измерении составит 4,8%.

Теги: #госстат #инфляция
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