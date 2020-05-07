Экономика

09:59 07.05.2020

"Укрзализныця" работает с Госаудитслужбой по вопросам устранения нарушений в финдеятельности на 336 млн грн

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"Укрзализныця" работает с Госаудитслужбой по вопросам устранения нарушений в финдеятельности на 336 млн грн

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) сотрудничает с Государственной аудиторской службой Украины в отношении требований по устранению нарушений на 336 млн грн и усилению качества финдисциплины в компании, сообщила УЗ на сайте в четверг.

В компании подчеркнули, что процесс признания или отрицания требований об устранении нарушений в финансово-хозяйственной деятельности "Укрзализныци" со стороны с Госаудитслужбы еще не завершен и проходит в рабочем порядке.

Согласно заявлению на сайте Госаудитслужбы от 5 мая 2020 года, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности "Укрзализныци" с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года ведомство выявило нарушения на сумму 11,761 млрд грн.

"В то же время официально выдвинутые требования, отправленные Госаудитслужбой "Укрзализныце" об устранении нарушений, касаются суммы 336 млн грн. Следует отметить, что после получения акта ревизии "Укрзализныця" предоставила с Госаудитслужбе исчерпывающий перечень замечаний и возражений требований на сумму 331 млн грн", - подчеркивают в ж/д компании.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что финансово-хозяйственная деятельность компании находится под постоянным контролем государственных органов, в частности Госаудитслужбы, Счетной палаты, Государственной фискальной службы, Антимонопольного комитета и других органов.

"Деятельность компании прозрачна: по всем выявленным недостаткам проводятся служебные разбирательства, принимаются меры по их устранению, выполнение которых контролируется. К тому же консолидированная финансовая отчетность общества регулярно проверяется независимым аудитором из числа "большой четверки", - подчеркивается в сообщении "Укрзализныци".

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн, EBITDA компании за 2019 год выросла на 6% по сравнению с итогами прошлого года - до 17,3 млрд грн, при этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн.

Теги: #укрзализныця #госаудитслужба
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