Экономика

18:32 05.05.2020

Украина за 4 мес. увеличила импорт газа в 1,6 раза

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Украина за 4 мес. увеличила импорт газа в 1,6 раза

Украина в январе-апреле 2020 года увеличила импорт природного газа в 1,6 раза (на 1,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3,9 млрд куб. м.

Согласно сообщению "Оператора ГТС Украины", в том числе со стороны Словакии за четыре месяца поступило 2,4 млрд куб. м газа (+1,9 раза к январю-апрелю-2019), Венгрии – 0,9 млрд куб. м куб. м (+26%), Польши – 0,6 млрд куб. м (+28%). При этом со стороны Польши 0,38 млрд куб. м газа импортированы "виртуальным реверсом".

В апреле-2020 импорт составил 1,131 млрд куб. м газа, что на 29% (на 0,255 млрд куб. м) больше, чем в апреле-2019.

В ОГТСУ отметили, что рост импорта газа из стран ЕС, в частности, связан с увеличением спроса на услугу short–haul, внедренную с 2020 года. В частности, в апреле по short–haul в страну поступило 0,264 млрд куб. м газа, который трейдеры направили на хранение в подземные хранилища (ПХГ) в режиме "таможенный склад".

Глава ОГТСУ Сергей Макогон на своей странице в "Фейсбук" также отметил, что с 1 мая, после запуска "виртуального реверса" с Венгрией, виден рост импорта по этому направлению.

"Мы только с 1 мая запустили виртуальную точку и виртуальный реверс на границе с Венгрией, но рынок мгновенно отреагировал - импорт через Венгрию значительно вырос. Венгрия в мае становится основным маршрутом импорта газа из ЕС и обгоняет Словакию, которая, начиная с 2014 года, была основным источником газа для Украины. Виртуальный реверс позволил почти в пять раз увеличить мощности по импорту газа из Венгрии", - написал он.

По его словам, наличие достаточных альтернативных маршрутов для импорта газа не только позволяет импортерам выбирать наиболее дешевый маршрут, но и заставляет маршруты конкурировать между собой.

"В конечном итоге выгоду получает конечный потребитель, который получает более дешевый газ", - подчеркнул Макогон.

Как сообщалось, Украина уже больше четырех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,5% (на 3 млрд 656,9 млн куб. м) по сравнению с 2018 годом – до 14 млрд 247,1 млн куб. м. В том числе со стороны Словакии поступило 9 млрд 150,6 млн куб. м газа (+41,7% к 2018-му), Венгрии – 3 млрд 672,7 млн куб. м (+6,7%), Польши – 1 млрд 423,8 млн куб. м (+2,1 раза).

Теги: #гтс #газ #импорт
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