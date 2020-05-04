Аэропорт "Киев" просит властей предоставить господдержку в связи с карантином

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского просит президента Украины, премьер-министра, министра инфраструктуры и мера Киева принять ряд мер, направленных на предоставление помощи для его поддержания в связи с карантином.

Соответствующее обращение КП "Международный аэропорт "Киев" и ООО "Мастер-Авиа" обнародовано на сайте аэропорта в понедельник.

Властей, в частности, просят:

- предоставлять финансовую помощь в сумме 22 млн грн в месяц для выплаты зарплаты сотрудникам и поддержки аэродрома и аэропорта в рабочем состоянии на период остановки его работы и завершения карантина до достижения пассажиропотока 20 тыс. пассажиров на вылет в месяц;

- устранить ограничения для аэропорта "Киев" в части выполнения рейсов в период приостановки полетов, поскольку, как поясняет предприятие, в настоящее время преференции на эксплуатацию транспортной, бизнес-авиации и эвакуационных рейсов предоставлены исключительно аэропорту "Борисполь";

- выделить целевую субсидию в размере $15 на одного пассажира для предоставления скидок авиакомпаниям на период 1,5-2 года для возобновления пассажиропотока;

- предоставить помощь в рефинансировании кредита в сумме $28 млн под минимальный процент и с долгосрочным сроком погашения;

- предоставить льготы по налогу на землю для ООО "Мастер-Авиа" и КП "Международный аэропорт "Киев";

- создать комиссию поддержки авиационной отрасли при участии представителей компаний ООО "Мастер-Авиа" и КП "Международный аэропорт "Киев".

"Отсутствие государственной поддержки и финансовой помощи приведет к прекращению деятельности международного аэропорта "Киев", а именно к банкротству ООО "Мастер-Авиа" и КП МА "Киев", уничтожению инфраструктуры аэропорта, развалу трудовых коллективов профессионалов авиационной деятельности, безработице, отсутствию платежей в местный и государственный бюджеты", - говорится в обращении.

ООО "Мастер-Авиа" осуществляет деятельность в международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского. До прекращения авиационного сообщения аэропорт сотрудничал более чем с 40 авиакомпаниями, обслуживая рейсы в 140 городов в 48 стран мира.

За 2019 год аэропорт обслужил 2,6 млн пассажиров. Его штатная численность - 1,9 тыс. сотрудников.

Международный аэропорт "Киев" расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 31 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.