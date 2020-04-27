Экономика

12:17 27.04.2020

Гостиницы Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии

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Гостиницы Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии

Турецкие отельеры откажутся от шведского стола для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц, сообщает газета Ahaber.

"Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой анонсировал новые правила для отельеров, которые начнут действовать после запуска внутреннего туризма в конце мая. Согласно нововведениям, системы питания "шведский стол" больше не будет. Предполагается, что ее заменит комплексное меню", - пишет издание.

Как отмечает газета, в первую очередь откроются гостиницы, у которых есть сертификаты об отсутствии коронавируса. Поначалу они будут использовать для приема гостей только половину номерного фонда. Кроме того, рестораны на территории гостиниц должны обеспечить социальное дистанциирование. Число шезлонгов на пляжах будет уменьшено вдвое. Некоторые гостиницы смогут предложить семьям бунгало для проживания, а также закрепить за ними шезлонги на пляже или около бассейна.

Некоторые меры будут приняты не только в гостиницах, но и в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях курортов. Так, повышенные требования будут к обсуживающему персоналу: они будут обязаны перед началом рабочего дня проходить медосмотр, работать в перчатках и масках, в некоторых случаях может быть использована специальная защитная одежда.

Новые правила коснутся и яхтинга: число пассажиров на судне будет сокращено, чтобы обеспечить дистанциирование.

"Мы готовимся к запуску внутреннего туризма уже к 15 мая. Думаю, что наиболее популярными объектами размещения будут апартаменты и бутик-гостиницы. Стоит отметить, что цены на размещение могут вырасти", - цитирует Ahaber мэра города Ула на побережье Эгейского моря Исмаила Аккая.

Как сообщает издание, Турция рассчитывает начать прием иностранных гостей к концу августа. Для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов в самолетах будет организована специальная рассадка, при которой среднее пассажирское сиденье останется свободным.

Теги: #отели #турция #коронавирус
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