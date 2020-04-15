Экономика

14:51 15.04.2020

Кабмин ввел зеркальные меры для устанавливающих ограничения по отношению к украинским перевозчикам стран

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Кабмин ввел зеркальные меры для устанавливающих ограничения по отношению к украинским перевозчикам стран

 Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил введение зеркальных меры по отношению к странам, которые устанавливают ограничения для украинских перевозчиков, написал в своем Телеграм-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали осуществление грузовых перевозок ни в одном направлении. Экономика украинский, так и других стран должен работать. Однако, после введения ограничений к украинским перевозчикам некоторыми странами, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры", - подчеркнул министр.

Ранее Мининфраструктуры подготовило механизм внедрения зеркальных мер в отношении перевозчиков тех стран, которые ввели карантин для украинских перевозчиков.

Как сообщалось, ранее Турция препятствовала пересечению границы 50 украинскими фурами, которые были заблокированы на въезде в страну с требованием прохождения 14-дневного карантина. Украинские фуры 5 марта начали пересекать турецкую границу, проблема была решена благодаря усилиям МИД Украины и переговорам лидеров обеих стран.

Теги: #перевозки #меры #кабмин
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