Экономика

20:32 08.04.2020

Россия не поставляет э/э на Украину с начала апреля, инициаторы - всегда украинская сторона

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Россия не поставляет э/э на Украину с начала апреля, инициаторы - всегда украинская сторона

Россия не поставляет электроэнергию на Украину с начала апреля, сообщили "Интерфаксу" в компании-операторе экспорта-импорта электроэнергии в РФ ПАО "Интер РАО".

"С апреля нет поставок", - сказали в компании, отметив, что инициатором начала поставок всегда были "украинские компании".

Как сообщила в среду НЭК "Укрэнерго", с 10 апреля по 24 мая 2020 года будет ограничено до нуля пропускная способность межгосударственных сечений с РФ и Белоруссией для исключения импорта электроэнергии на Украину. Ограничение импорта на период введенного в стране карантина, связанного с распространением вируса COVID-19, утверждено в соответствии с постановлением украинского регулятора НКРЭКУ от 8 апреля 2020 года.

"Уменьшение распределенной пропускной способности будет осуществлено в соответствии с действующим законодательством и соглашениями о параллельной работе с Белоруссией и Россией, которые позволяют корректировать графики импорта-экспорта только предварительно - за два дня до осуществления конкретных импортно-экспортных операций. То есть фактическое ограничение импорта из России и Белоруссии на период карантина и 30 дней после него произойдет с 10 апреля", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении министерства финансов.

Теги: #россия #украина #э_э #поставки
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