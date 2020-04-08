Экономика

19:46 08.04.2020

Украина ограничит до нуля импорт э/э из РФ и Беларуси с 10 апреля по 24 мая – "Укрэнерго"

1 мин читать
Украина ограничит до нуля импорт э/э из РФ и Беларуси с 10 апреля по 24 мая – "Укрэнерго"

НЭК "Укрэнерго" с 10 апреля по 24 мая 2020 года ограничит до нуля пропускную способность межгосударственных сечений с РФ и Беларусью для исключения импорта электроэнергии в Украину, сообщила пресс-служба компании.

Ограничение импорта на период введенного в стране карантина, связанного с распространением вируса COVID-19, утверждено в соответствии с постановлением украинского регулятора НКРЭКУ №766 от 8 апреля 2020 года.

"Уменьшение распределенной пропускной способности будет осуществлено в соответствии с действующим законодательством и соглашениями о параллельной работе с Беларусью и Россией, которые позволяют корректировать графики импорта-экспорта только предварительно - за два дня до осуществления конкретных импортно-экспортных операций. То есть фактическое ограничение импорта из России и Беларуси на период карантина и 30 дней после него произойдет с 10 апреля", - говорится в сообщении.

Об аннулировании результатов годового аукциона, на котором была распределена пропускная способность на 2020 год, и возмещении ограничительных прав на распределенную пропускную способность будет сообщено дополнительно.

Теги: #э_э #россия #ограничения #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:52 08.04.2020
НКРЭКУ определила меры по поддержке в условиях карантина поставщиков э/э населению, постановила прекратить импорт из РФ и Беларуси

НКРЭКУ определила меры по поддержке в условиях карантина поставщиков э/э населению, постановила прекратить импорт из РФ и Беларуси

00:05 08.04.2020
Из-за вспышки коронавируса в Днепропетровской области въезд и выезд из Першотравенска ограничат

Из-за вспышки коронавируса в Днепропетровской области въезд и выезд из Першотравенска ограничат

19:51 07.04.2020
В Николаевской области проверят правильность проведения тестов на коронавирус – совещание у президента

В Николаевской области проверят правильность проведения тестов на коронавирус – совещание у президента

14:36 07.04.2020
Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом, но "пока не надо"

Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом, но "пока не надо"

11:56 06.04.2020
В Минске сообщили о дополнительных ограничениях на украинской границе: теперь в эту страну нельзя попасть пешком

В Минске сообщили о дополнительных ограничениях на украинской границе: теперь в эту страну нельзя попасть пешком

11:39 06.04.2020
В Беларуси умерли 13 больных COVID-19, свыше 630 человек на лечении

В Беларуси умерли 13 больных COVID-19, свыше 630 человек на лечении

21:09 04.04.2020
В Киеве вводят новые карантинные ограничения

В Киеве вводят новые карантинные ограничения

22:23 03.04.2020
Глава МИД Украины ответил РФ: в сложившейся практике Минского процесса нет никакого прямого "диалога Киева и Донбасса"

Глава МИД Украины ответил РФ: в сложившейся практике Минского процесса нет никакого прямого "диалога Киева и Донбасса"

22:14 03.04.2020
Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 24

Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 24

16:08 02.04.2020
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным отложить вопросы политической интеграции

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным отложить вопросы политической интеграции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ продал на межбанке в среду $44,5 млн

ЕС выделит Украине EUR190 млн на борьбу с коронавирусом

Курс гривни на межбанке в среду снизился до 27,36 грн/$1 после укрепления накануне

Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ до 30 апреля

НКРЭКУ определила меры по поддержке в условиях карантина поставщиков э/э населению, постановила прекратить импорт из РФ и Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ и Минцифры хотят усовершенствовать систему верификации и идентификации бизнеса и граждан

НБУ продал на межбанке в среду $44,5 млн

ЕС выделит Украине EUR190 млн на борьбу с коронавирусом

Курс гривни на межбанке в среду снизился до 27,36 грн/$1 после укрепления накануне

Brent подешевела до $31,75 за баррель, WTI сократила прирост на данных о запасах в США

"Укрзализныця" хочет внедрить для грузоотправителей услугу долгосрочной аренды вагонов по фиксированной цене

В Кабмин направлены новые предложения по "зеленой" энергетике, они должны послужить импульсом к компромиссу – Энергосообщество

Предпринимателей Киева освободили от уплаты ЕСВ до 30 апреля

Небанковский финрынок разрабатывает пакет антикризисных мероприятий

Средняя цена импорта Украиной газа в марте снизилась на 8,8%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА