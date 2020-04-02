НБУ купил на межбанке в четверг $34 млн

Национальный банк Украины (НБУ) купил на межбанковском валютном рынке в четверг $34 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, тогда как в понедельник и среду центробанк не выходил на рынок с интервенциями, а во вторник купил $64 млн, сообщается на странице регулятора в Facebook.

"Мы снова вернулись на межбанковский валютный рынок и купили $34 млн. Ситуация способствовала этому – предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос", – говорится в сообщении.

Нацбанк еще раз подчеркнул, что он не фиксирует курс и не планирует вводить валютные ограничения.