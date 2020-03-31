"Метинвест" приостановил работу своих итальянских предприятий и может ограничить производство украинских заводов из-за пандемии коронавируса

"Метинвест", международный горно-металлургический холдинг, приостановила работу двух своих перекатных предприятий в Италии в связи с пандемией вируса COVID-19 и выполнением требований правительства Италии о приостановке работы металлургических предприятий страны.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник вечером, итальянские заводы группы - Ferriera Valsider и Metinvest Trametal - для противодействия распространения вируса закрыты до 3 апреля 2020 года.

При этом отмечается, что ожидается, что в период остановки объем производства на этих заводах снизится до 40 тыс. тонн. Группа не исключает, что правительство Италии может наложить дополнительные ограничения на работу предприятий металлургической отрасли, при которых ограничение на проведение всех основных либо части операционных процессов на Ferriera Valsider и Metinvest Trametal будет продлено.

В то же время, уточняется, что наличие на складах предприятий полуфабрикатов позволит быстро возобновить нормальный темп работы сразу после выхода из карантина при наличии спроса на металлопродукцию.

В случае продления ограничений на итальянских заводах и продолжающейся нестабильности на европейском рынке, "Метинвест" прогнозирует снижение производства и на своих украинских комбинатах – в первую очередь, на "Азовстали". Так, группа рассматривает возможность полной остановки производства слябов на этом комбинате.

Кроме того, рассматривается вариант остановки доменной печи №3 на "Азовстали" и переноса запуска остановленных на капремонт доменных печей №4 на ММК имени Ильича и №4 на "Азовстали" (с апреля на май). В свою очередь, комбинат "Запорожсталь" (совместное предприятие) не исключает возможности переноса запуска доменной печи №5 после плановой реконструкции. Окончательные решения о запуске печей в работу будут приниматься исходя из наличия заказов в апреле и актуальной мировой ситуации, констатируется в пресс-релизе.

Также сообщается, что излишние объемы железорудного сырья, произведенные на горно-обогатительных комбинатах группы в Кривом Роге из-за возможного снижения объемов производства чугуна, будут направлены на традиционные рынки сбыта – в частности, в Китай.

Как сообщалось, "Метинвест" заявил о принятии беспрецедентных мер по борьбе с коронавирусом. "Мы понимаем, что в это время как никогда важны четкие и осознанные действия крупного бизнеса, а именно максимальная забота о сотрудниках и помощь жителям городов присутствия. Поэтому своей главной задачей мы считаем подготовку к возможным последствиям распространения вируса. Мы намерены всеми силами обезопасить свои предприятия, чтобы они продолжали бесперебойно работать и обеспечивать рабочие места, выплачивать налоги и поддерживать напрямую зависящую от их деятельности экономику страны", - говорилось ранее в заявлении компании.

При этом отмечалось, что здоровье и безопасность сотрудников – безусловный приоритет в работе компании. С 17 марта на всех предприятиях "Метинвеста" введены особые меры по предотвращению распространения коронавируса. Отменены все массовые мероприятия и командировки. Все рабочие помещения и автотранспорт, доставляющий сотрудников предприятий на работу и домой, проходят регулярную санитарную обработку. Столовые переведены в режим буфетов с упакованными продуктами и бутылированной водой.

Несмотря на сложную ситуацию, "Метинвест" продолжает выплачивать зарплату в полном объеме всем своим сотрудникам. Административный персонал управляющей компании и до 95% админперсонала производственных предприятий переведены на удаленную работу. Работники, находящиеся в зоне риска, отправлены в оплачиваемые отпуска или переведены на работу удаленно. Кроме того, в условиях экономической неопределенности предприятия "Метинвеста" решили временно отказаться от налоговых каникул, чтобы обеспечить стабильность наполнения местных и государственного бюджетов, а также эффективность мероприятий по борьбе с вирусом COVID-19.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".