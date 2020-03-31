Курс гривни на межбанке в последний день марта укрепился до 27,6 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 27,6 грн/$1 после снижения в понедельник до 28,105 грн/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки гривни по окончании торгов составили 27,57-27,63 грн/$1.

Дилеры отметили, что курс гривни укрепился на открытии торгов до 27,895 грн/$1 и продолжил повышаться после, отреагировав на принятие Верховной Радой закона об открытии рынка земли и принятие за основу законопроекта о банках, которые необходимы для заключения соглашения с МВФ.

Они уточнили, что повышение курса также объясняется потребностью компаний и банков в гривне в последний день месяца.

Нацбанк Украины купил на межбанке во вторник $64 млн для сглаживания чрезмерных колебаний гривни. Регулятор отмечал, что сегодня предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке во вторник продолжил укрепляться и достиг 27,63 грн/$1 с 28,06 грн/$1 днем ранее.

Центробанк также укрепил официальный курс нацвалюты на 1 апреля до 27,6289 грн/$1 с 28,0615 грн/$1 накануне.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на наличном рынке во вторник курс гривни укрепился до 27,55-28,20 грн/$1 (покупка-продажа) с 27,99-28,57 грн/$1 в понедельник вечером.

На "сером" рынке 31 марта курс гривни также вырос – до 27,50-27,98 грн/$1 с 28,25-28,37 грн/$1 в конце рабочего дня 30 марта.

Банки укрепили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют большие спрэды по сравнению с докризисным периодом. Например, monobank – до 27,50-28,00 грн/$1 (с 27,95-28,49 грн/$1 накануне), ПриватБанк – до 27,35-28,05 грн/$1 (с 27,8-28,5 грн/$1), Ощадбанк – до 27,6-28,6 грн/$1 (с 27,65-28,65 грн/$1), Райффайзен банк Аваль – до 27,4-28,0 грн/$1 (с 27,7-28,45 грн/$1).