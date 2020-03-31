ПУМБ отменил оплату POS-терминалов для остановившегося в карантин бизнеса

Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) не будет до конца карантина начислять комиссию за пользование POS-терминалами для малого и среднего бизнеса, приостановившего свою деятельность на период карантина, сообщил банк во вторник.

Уточняется, что для отмены фиксированной платы бизнес-клиентам нужно обратиться к персональному менеджеру банка.

Ранее сообщалось, что ТАСкомбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен банк Аваль и банк "Пивденный" отменили ежемесячную плату за пользование POS-терминалами для бизнеса, приостановившего свою деятельность на период карантина.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2020 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7-е место (63,16 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.