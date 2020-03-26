Экономика

19:02 26.03.2020

Курс гривни на межбанке в четверг снизился до минимума с января-2019г

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Курс гривни на межбанке в четверг снизился до минимума с января-2019г

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 28,21 грн/$1 с 28,02 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки гривни по окончанию торгов составили 28,19-28,22 грн/$1.

Кроме того, Нацбанк Украины снизил официальный курс нацвалюты на 27 марта до 28,1381 грн/$1 после ослабления накануне до 27,9552грн/$1.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на наличном рынке курс гривни в четверг также просел до 27,93-28,54 грн/$1 (покупка-продажа) с 27,68-28,33 грн/$1 днем ранее.

На "сером" рынке к концу рабочего дня в четверг курс гривни ниже – 27,53-28,56 грн/$1.

Банки продолжили снижать курс при онлайн-обмене и сохраняют большие спрэды по сравнению с докризисным периодом. Например, у monobank – 28,10-28,56 грн/$1 (в среду вечером – 27,75-28,24 грн/$1), у ПриватБанка – 27,9-28,6 грн/$1 (27,5-28,25 грн/$1), у Ощадбанка – 27,25-28,40 грн/$1 (27,1-28,35 грн/$1), у Райффайзен банка Аваль – 27,6-28,45 грн/$1 (27,4-28,3 грн/$1).

По данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 26 марта упал до 28,11 грн/$1 с 27,96 грн/$1 днем ранее.

Теги: #курс #гривна
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