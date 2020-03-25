Экономика

20:15 25.03.2020

ЕБРР предоставит Киеву EUR50 млн на закупку вагонов метро

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ЕБРР предоставит Киеву EUR50 млн на закупку вагонов метро

Совет директоров ЕБРР в среду одобрил выделение EUR50 млн. на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена, сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

"Новые вагоны будут использоваться на Сырецко-Печерской линии, новый участок которой свяжет центр с районом Виноградарь. Ожидается, что проект будет подписан до конца второго квартала 2020 года", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

Как сообщалось, Киевсовет в апреле 2019 года поддержал привлечение кредита ЕБРР в размере EUR110 млн на закупку подвижного состава общественного транспорта в рамках реализации программы "Модернизация городского транспорта г.Киева II", в том числе кредита КП "Киевский метрополитен" в размере EUR50 млн с 6%-ной ставкой сроком до 12 лет, включая двухлетнюю отсрочку погашения основной суммы.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в стране в 1993 году банк профинансировал 445 проектов на общую сумму в почти EUR14,6 млрд.

Теги: #киев #ебрр #метро
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