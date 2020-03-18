"Интерпайп" сохраняет планы по инвестированию в 2020-2022гг в производство $136 млн – директор по финансам

Украинская промышленная компания "Интерпайп" после успешного завершения реструктуризации задолженности в настоящее время сохраняет планы по реализации усиленной инвестиционной программе развития производства в 2020-2022 гг. на сумму $136 млн, несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынках.

"Пока мы сохраняем такие планы. Тем не менее ждем понимания, как именно изменится ситуация на глобальном рынке. Мы считаем, что рынок еще не отреагировал должным образом на все события. Конкретные выводы делать рано", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов.

Ранее Морозов заявлял агентству, что после успешной реструктуризации задолженности у компании теперь есть возможность осуществлять усиленную инвестпрограмму на $136 млн на три года. При этом он пояснял, что завершение реструктуризации позволит компании реализовать все ключевые проекты, которые ранее планировались или предлагались к реализации.

"Это очень важно – компания будет развивать дальше свое производство", - отмечал финдиректор.

Как сообщалось, "Интерпайп" за 9 мес.-2019 увеличил сумму капитальных инвестиций на 8% – до $42 млн. При этом инвестиции в стратегические проекты увеличились на 19% – до $19 млн, тогда как инвестиции в проекты поддержания основных фондов остались на прошлогоднем уровне и составили $22 млн. Приоритетом компании было расширение мощностей по финишной обработке, нарезке и термообработке труб на "Интерпайп – НТЗ" и "Интерпайп Нико Тьюб", а также инвестиции в линии по производству новых видов колес и осей.

В свою очередь генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе констатировал, что устойчивый операционный денежный поток компании позволяет уверенно преодолеть рыночную волатильность в будущем, сохранять фокус на стратегических инвестициях и оставаться конкурентоспособными в долгосрочной перспективе.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.