Кабмин намерен увеличить максимальную сумму кредитов по программе "5-7-9%" до 2 млн грн

Кабинет министров в среду намерен увеличить максимальную сумму кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" - до 2 млн грн c 1,5 млн грн, свидетельствует порядок дня заседания правительства.

При этом проект постановления, который предполагается к рассмотрению, предусматривает расширение целей, на которые может быть предоставлен такой кредит, а именно:

- приобретение нежилой недвижимости для предпринимательской деятельности;

- приобретение права интелектуальной собственности по договорам коммерческой концессии (франчайзинг);

- пополнение оборотных средств не более чем на 25% от общей стоимости инвестиционного проекта, который финансируется за счет кредита.

Кроме того, речь идет о возможном перерасчете процентной ставки по кредиту на задолженность без учета компенсации процентов, свидетельствует документ.

Проектом постановления также предусматривается установление максимальной суммы гарантии Фонда развития предпринимательства до 35%, тогда как ранее речь шла об общей сумме гарантии не более 25%.