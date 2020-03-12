"Укрпошта" не планирует заниматься кредитами и создаст "кредитный маркетплейс" для банков

АО "Укрпошта" планирует запустить "кредитный маркетплейс", предоставив всем банкам возможность участия в выдаче кредитов населению через почтовые отделения, заявил генеральный директор компании Смелянский.

"Укрпошта" не будет кредитовать сама по себе, мы будем заниматься депозитами, платежами - все… Под кредиты мы создадим маркетплейс, к которому сможет подключиться каждый банк, который может кредитовать", - заявил он на встрече с журналистами в Киеве в четверг.

В части работы с потребительскими кредитами компания планирует реализовать схему, схожую со схемой работы со страховыми компаниями: заявка на кредит, полученная почтовым оператором отправляется в систему, где в режиме реального времени обрабатывается банками. После чего клиенту выдается информация от согласившихся предоставить кредит банков - с ранжированием условий.

"Таким образом, мы дадим доступ к огромной клиентской базе в несколько миллионов не охваченных банковскими услугами человек не одному банку, а многим", - подчеркивает Смелянский.

По его данным, сейчас около 4 млн пенсионеров получают пенсии наличными, а 37% украинцев в принципе не задействованы в банковской системе.

"Сегодня 10 млн человек в Украине живет в селах, где меньше 2 тыс. человек", - отметил он, подчеркнув, что банки продолжают сокращать количество отделений, в том числе в удаленных регионах.

Как сообщалось, народные депутаты предлагают дать возможность АО "Укрпошта" открывать и обслуживать почтовые счета на территории страны. Вклады, привлеченные национальным оператором почтовой связи, будут приравниваться к банковским, при этом компания станет участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Деятельность по предоставлению финансовых услуг, открытие и обслуживание почтовых счетов национальным почтовым оператором регулирует Национальный банк Украины.