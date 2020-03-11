Курс гривни на межбанке в среду снизился до минимума с июля-2019

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 25,7250 грн/$1 с 25,3925 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков агентству "Интерфакс-Украина".

По их данным, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,71-25,74 грн/$1. Дилеры отметили, что Нацбанк вышел на межбанк с поддержкой гривни. По их оценкам, регулятор продал более $100 млн.

На "сером" рынке курс гривни ниже – 26,49-26,92 грн/$1, а банки при онлайн обмене, по-прежнему, сохраняют очень большие спрэды. Например, у monobank 25,71-26,37 грн/$1 (покупка и продажа), у ПриватБанка – 25,71-26,37 грн/$1, у Ощадбанка – 25,30-26,05 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – 25,3-26,2 грн/$1.

Нацбанк Украины установил на 12 марта официальный курс национальной валюты на уровне 25,624 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 11 марта упал до 25,58 грн/$1 с 25,29 грн/$1 днем ранее.