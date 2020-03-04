Экономика

13:37 04.03.2020

"Укрспирт" готов обеспечить любой повышенный спрос от фармкомпаний на спирт, пока он не наблюдается - Блескун

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"Укрспирт" готов обеспечить любой повышенный спрос от фармкомпаний на спирт, пока он не наблюдается - Блескун

 ГП "Укрспирт" заявляет об отсутствии повышенного спроса на ректификованный этиловый спирт для нужд медицинской и фармацевтической отрасли, в случае необходимости готово увеличить отгрузку.

"Мы готовы обеспечить любой повышенный спрос, но он пока не наблюдается. Каждое МПД "Укрспирта", которое в настоящее время находится в производственной программе, может осуществлять отгрузку спирта этилового для нужд медицинской и фармацевтической отрасли. В феврале для этих нужд отгружено 270 тыс. литров", - сообщил и.о. главы "Укрспирта" Сергей Блескун в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что при увеличении спроса ГП готово отгружать дополнительно 100 тыс. литров ректификованного этилового спирта в сутки.

Потребителями этиловый спирта, производимого на заводах "Укрспирта", являются "Дарница Фарм", ДКП "Фармацевтическая фабрика", "Тернофарм", "Фитофарм" и др..

Госпредприятие в 2019 году реализовало 581,97 тыс. дал спирта для нужд медицинской и фармацевтической отрасли.

Как сообщалось, "Укрспирт" в 2019 году нарастил чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом – до 40,3 млн грн. Производство спирта ГП упало на 5% - до 5,9 млн дал.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Находится в управлении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Его общая производственная мощность - более 36 млн дал в год. Работу обеспечивает 41 производственная площадка, в марте 2020 года работают 10.

Сейчас предприятие готовят к передаче в Фонд государственного имущества на приватизацию.

Теги: #коронавирус #спрос #укрспирт
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