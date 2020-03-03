Экономика

18:49 03.03.2020

Снижение ставки ФРС даст толчок экономике США - Пауэлл

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Снижение ставки ФРС даст толчок экономике США - Пауэлл

Снижение ставки Федеральной резервной системой даст целенаправленный толчок американской экономике, заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС во вторник снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых.

В ходе пресс-конференции после этого решения Пауэлл сказал, что основы экономики США остаются стабильными, но вирус принес новые риски и проблемы.

При этом он отметил, что не было никаких политических соображений при решении снизить ставку.

Теги: #сша #фрс
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